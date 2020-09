Tlc: Ericsson compra la compagnia di reti wireless Cradlepoint per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svedese delle telecomunicazioni, Ericsson, ha reso noto oggi che comprerà la compagnia statunitense di reti wireless Cradlepoint per 1,1 miliardi di dollari. L'accordo, che sarà chiuso entro l'anno, consentirà a Ericsson di fare un deciso passo in avanti nello sviluppo del cosiddetto "l'Internet delle cose" e delle tecnologie 4G e 5G. La transazione finanziaria impatterà dell'1 per cento sui margini operativi della multinazionale per il 2021 e il 2021, e contribuirà al flusso di cassa operativo a partire dal 2022. (Sts)