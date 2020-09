Algeria: ministro Comunicazioni Belhimer, 50 canali televisivi sono fuori legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni algerino, portavoce del governo, Ammar Belhimer, ha rivelato che in Algeria ci sono cinquanta canali televisivi che operano al di fuori della legge e sotto copertura straniera. Intervenendo durante un'interrogazione parlamentare, Belhimer ha affermato che solo sei canali televisivi hanno l'accreditamento “ad hoc”. Ammar Belhimer ha sottolineato in tal senso che uno dei principali compiti del piano d'azione del settore è quello di regolamentare e organizzare l'attività dei canali televisivi privati, affermando che questa “emergenza” è dettata dal trattamento “soggettivo e non etico” delle notizie nazionali, osservato da alcuni canali. (Ala)