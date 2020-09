Usa-Giappone: Trump anticipa colloquio con il premier Suga (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nominato ministro degli Esteri da Shinzo Abe nel 2017, Kono è passato a dirigere dallo scorso settembre 2019 il ministero della Difesa, un avvicendamento che già era parso sintomatico dei drastici mutamenti negli equilibri globali causati dallo scontro frontale tra gli Usa di Trump e la potenza emergente cinese. Come ministro degli Esteri, Kono era stato protagonista del dialogo con la Russia di Vladimir Putin, degli sforzi di normalizzazione delle relazioni con la Cina di Xi Jinping, e anche di una linea relativamente accomodante con la Corea del Sud del presidente Moon Jae-in. Kono, del resto, è figlio del segretario capo di Gabinetto autore dell’omonima “Dichiarazione Kono”, che nel 1993 formalizzò per la prima volta le scuse ufficiali del Giappone per gli abusi perpetrati dalle forze imperiali giapponesi ai danni di donne coreane durante l’occupazione coloniale della Penisola di Corea. Eletto parlamentare tra anni più tardi, nel 1996, Taro Kono si era già affermato come “eretico” del conservatorismo giapponese, col suo marcato orientamento progressista sul fronte sociale, il sostegno all’apertura del Giappone all’immigrazione economica e alla doppia cittadinanza, e poi l’avversione alla costruzione e alla riaccensione delle centrali nucleari. Negli ultimi anni, Kono è stato più volte indicato dalla stampa internazionale come potenziale successore di Abe, e possibile protagonista di una futura evoluzione identitaria del Partito liberaldemocratico. La fulminea crisi dell’ordine multipolare globale coinciso con la presidenza Trump e con il processo di accentramento del potere del presidente cinese Xi Jinping, così come le improvvise dimissioni del premier Abe, il mese scorso, hanno mutato però radicalmente l’orizzonte della politica giapponese, rafforzandone gli orientamenti conservatori, con in più rinnovate tendenze populiste. (segue) (Nys)