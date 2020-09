Usa: Washington sollecita alleati ad aumentare la spesa militare per contenere la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha sollecitato gli alleati degli Stati Uniti a destinare almeno il 2 per cento del loro prodotto interno lordo alla difesa, citando l’esigenza di contenere la minaccia rappresentata dalla Cina. “Chiediamo ai nostri alleati e partner di tutto il mondo (…) di aumentare il bilancio della difesa ad almeno il 2 per cento del pil, ed effettuare gli investimenti necessari a rafforzare le loro capacità, proprio come stiamo facendo con le nostre Forze armate”, ha detto il segretario nel corso di un evento organizzato dal think tank Rand Corporation. Esper ha puntato l’indice contro “l’aggressione di Pechino e il suo spregio degli obblighi (internazionali) nei Mari cinesi Meridionale ed Orientale”, e i “tentativi (da parte della Cina) di ridefinire e minare l’ordine internazionale che ha giovato a nazioni grandi e piccole”. (segue) (Nys)