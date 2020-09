Thailandia: coronavirus, premier Prayuth sollecita manifestanti a rinviare proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Thailandia ha accolto all’inizio di questo mese la richiesta della polizia di revocare la libertà su cauzione ai due massimi esponenti del movimento di protesta che da settimane manifesta contro il governo e chiede di riformare la monarchia. Lo riporta il "South China Morning Post", quotidiano edito a Hong Kong. I due attivisti, Arnon Nampa e Panupong Jadnok, avevano già ottenuto il rilascio su cauzione lo scorso mese, ma la misura è stata revocata per violazione dei termini. Sui social, tuttavia, diversi attivisti sostengono che l'obiettivo delle autorità thailandesi sia quello di limitare la partecipazione dei due leader alle proteste in corso. I due manifestanti possono essere trattenuti dalla polizia per un massimo di 48 giorni senza accuse formali, ma possono presentare nuovamente la richiesta di libertà su cauzione durante il loro fermo. (segue) (Fim)