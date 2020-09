Thailandia: coronavirus, premier Prayuth sollecita manifestanti a rinviare proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestati a Bangkok per sedizione e per aver violato il divieto di organizzare raduni imposto per prevenire le infezioni da coronavirus, gli attivisti thailandesi erano già pronti a partecipare a una grande protesta prevista per il 19 settembre. Da più di un mese ormai, in questa nuova ondata di proteste i manifestanti chiedono le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Prayuth Chan-ocha, nuove elezioni parlamentari, la stesura di una costituzione che sostituisca la Carta scritta dai militari e lo stop ai provvedimenti restrittivi in vigore nel paese. Le forze di sicurezza hanno cercato di mettere fine ai cortei insistendo sul fatto che gli assembramenti dei manifestanti potessero essere causa di una ripresa di contagi del nuovo coronavirus. (Fim)