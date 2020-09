Coree: ministro Unificazione Lee rinnova esortazione a rispetto accordi inter-coreani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha auspicato la riapertura dell’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong lo scorso 14 settembre, in occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione della struttura, distrutta tre mesi fa da Pyongyang come rappresaglia per attività di propaganda anti-regime da parte di attivisti sudcoreani. Il portavoce del ministero dell’Unificazione, Yoh Sang-keu, ha sollecitato il Nord a lavorare per ripristinare i “fondamentali canali di comunicazione” tra i due paesi, e a superare così lo stallo nei negoziati per la denuclearizzazione e la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. L’Ufficio di collegamento di Kaesong era stato inaugurato nel settembre 2018, dopo gli storici summit inter-coreani tra i presidenti dei due paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un. Per quasi due anni, la struttura ha servito come ambasciata di fatto di Seul in territorio nordcoreano. Lo scorso giugno, in un contesto di rinnovata tensione diplomatica tra i due paesi, il Nord ha fatto esplodere l’edificio, in segno di rappresaglia per una serie di campagne di volantinaggio contro Pyongyang da parte di organizzazioni di transfughi nordcoreani in Corea del Sud. (segue) (Nys)