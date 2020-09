Coree: ministro Unificazione Lee rinnova esortazione a rispetto accordi inter-coreani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni inter-coreane dovrebbero progredire a prescindere dai colloqui sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha dichiarato il 23 luglio Lee, in occasione dell’audizione parlamentare per la conferma della sua nomina a ministro. Lee ha esortato in tal sede ad innescare un “coraggioso cambiamento” negli sforzi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. “Il treno della pace nella Penisol Coreana dovrebbe viaggiare su due binari paralleli: le relazioni tra le due Coree e le relazioni tra Corea del Nord e Stati Uniti”, ha affermato Lee. “Anche se il dialogo tra Usa e Corea del Nord resta bloccato, le relazioni inter-coreane dovrebbero continuare a svilupparsi secondo obiettivi propri”, ha affermato il ministro in pectore. “Corea del Sud e Corea del Nord dovrebbero sedere l’una di fronte all’altra”. Lee ha affermato che sotto la sua guida, il ministero dell’Unificazione sudcoreano “assumerà la guida” degli sforzi negoziali, e “spingerà (…) per convertire l’orologio Corea del Nord-Usa nell’orologio del Sud e del Nord”. (segue) (Nys)