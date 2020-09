Coree: ministro Unificazione Lee rinnova esortazione a rispetto accordi inter-coreani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud, Park Byeong-seung, ha proposto il 17 luglio di intraprendere colloqui con il suo omologo nordcoreano nel tentativo di sanare la frattura diplomatica causata il mese scorso da una serie di campagne di volantinaggio anti-Pyongyang da parte di organizzazioni private di attivisti sudcoreani. “Gli arbitri del destino della Penisola coreana dovrebbero essere la Corea del Sud e del nord. (…) Come primo passo, propongo ufficialmente l’avvio di colloqui inter-coreani con rappresentanti dell’Assemblea popolare suprema” ha dichiarato Park in occasione del 72mo anniversario della Costituzione sudcoreana. “Sono pronto a discutere le relazioni inter-coreane e le questioni connesse con sincerità e mente aperta, in qualunque momento e in qualunque luogo”, ha aggiunto il presidente della Assemblea nazionale sudcoreana, che ha esortato le due Coree a “proclamare il nostro impegno alla pace e alla co-prosperità nella Penisola, e trovare modalità per sostenere le relazioni inter-coreane a livello istituzionale”. (segue) (Nys)