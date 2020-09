Malesia-Filippine: disputa territoriale, ministro capo di Sabah vuole rivolgersi all’Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa tra Filippine e Malesia per la sovranità su Sabah – uno dei due Stati malesi siti nell’isola di Borneo – si è riaccesa lo scorso luglio, dopo che il ministro degli Esteri filippino, Theodore Locsin, ha scritto sul proprio profilo Twitter che “Sabah non è parte della Malesia”. Locsin ha risposto così ad un tweet dell’Ambasciata Usa a Manila per la presentazione di una donazione di kit igienici per i filippini rimpatriati proprio da Sabah; “Fareste meglio a correggere questo annuncio, se siete consapevoli di cosa sia meglio per voi”, ha minacciato il ministro filippino. Il governo della Malesia ha prontamente reagito convocando l’ambasciatore filippino a Kuala Lumpur per una dura protesta formale: il ministro degli Esteri malese, Hishammuddin Hussein, ha denunciato quella del suo omologo filippino come “una dichiarazione irresponsabile, che grava sulle relazioni bilaterali. (segue) (Fim)