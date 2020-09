Malesia-Filippine: disputa territoriale, ministro capo di Sabah vuole rivolgersi all’Asean (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro filippino ha risposto il 30 luglio, annunciando di aver convocato a sua volta l’ambasciatore malese a Manila. Le polemiche seguono il recente discorso sullo Stato della Nazione tenuto dal presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, lo scorso 27 luglio. In quell’occasione, Duterte ha difeso sé stesso e la propria amministrazione dall’accusa di non aver fatto abbastanza per far valere le rivendicazioni territoriali di Manila nel Mar Cinese Meridionale. L’accusa fa riferimento soprattutto all’espansionismo marittimo cinese nella regione; Duterte ha però apertamente affermato di non disporre degli strumenti necessari a contrastare le rivendicazioni territoriali di Pechino; la sua amministrazione ha invece riesumato la disputa relativa a Sabah, che Manila sostiene fosse stata ceduta in leasing, e non in via definitiva, all’Impero Britannico, prima che i territori sotto il suo dominio nella regione divenissero indipendenti sotto la bandiera malese, nel 1957. (Fim)