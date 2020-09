Cina-Usa: investimenti bilaterali in calo del 16,2 per cento nei primi sei mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti tra Stati Uniti e Cina - sia investimenti diretti da parte di aziende che flussi di capitale di rischio - sono diminuiti del 16,2 per cento a 10,9 miliardi di dollari nel periodo gennaio-giugno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati della società di consulenza Rhodium Group e del Comitato nazionale per le relazioni con la Cina degli Stati Uniti. Il dato segna un record negativo negli ultimi nove anni. Secondo il rapporto, è improbabile che i flussi segnino una significativa ripresa quest'anno, indipendentemente dall'esito delle elezioni presidenziali statunitensi, poiché le preoccupazioni sistemiche che spingono alla cautela sugli investimenti cinesi in alta tecnologia, infrastrutture critiche e beni personali non diminuiranno. Citando i rischi per la sicurezza nazionale posti dalle società tecnologiche cinesi, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha notevolmente ampliato le azioni per ostacolare le aziende cinesi. In un momento di crescente disagio per l'integrazione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, numerose altre società - sia le aziende cinesi che operano negli Stati Uniti che le aziende statunitensi con una presenza in Cina - potrebbero essere costrette a disinvestire, avverte il rapporto. Gli investimenti delle aziende statunitensi in Cina nel primo semestre del 2020 sono crollati del 31 per cento a 4,1 miliardi di dollari, mentre gli investimenti delle società cinesi negli Stati Uniti sono aumentati del 38 per cento a 4,7 miliardi di dollari.(Cip)