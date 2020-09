Germania: scoperte altre sei lettere minatorie estrema destra Nsu 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini sul gruppo di estrema destra tedesco Nsu 2.0, sono state scoperte altre sei lettere minatorie, che portano il totale a 88. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che le minacce sono rivolte a politici, avvocati, giornalisti e ad altre personalità della Germania. Attualmente, sono in corso 25 istruttorie contro 50 sospettati, tra cui degli agenti di polizia. I dati dei destinatari delle lettere minatorie risultano, infatti, sottratti dai computer della polizia di Francoforte sul Meno e di Wiesbaden, in Assia. Si allungano, dunque, ombre sempre più nere sulle forze dell'ordine tedesche per la presenza di estremisti di destra nei commissariati. Alla preoccupazione per lo Nsu 2.0 si sono, infatti, aggiunti lo scalpore e l'indignazione per la scoperta di 29 agenti di polizia della Renania settentrionale-Vestaflia in chat dove venivano condivisi materiali di propaganda nazionalsocialista e contenuti xenofobi. Alcuni agenti sono stati sospesi e altri radiati, mentre nei confronti di tutti sono stati adottati provvedimenti disciplinari. La sigla Nsu 2.0 fa riferimento al gruppo della destra radicale Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia avvenuti in Germania tra il 2000 e il 2007.(Geb)