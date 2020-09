Giappone: il premier neoeletto Suga gode di un tasso di approvazione del 74 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro neoeletto del Giappone, Yoshihide Suga, gode di un tasso di approvazione del 74 per cento tra gli elettori del paese, il terzo risultato migliore di sempre per un governo giapponese all’inizio del suo mandato. Lo rileva un sondaggio effettuato da “Nikkei” e Tv Tokyo, e pubblicato nella serata di ieri, 17 settembre, primo giorno di lavoro di Suga nelle vesti di capo del governo. Suga gode di un consenso superiore di 19 punti percentuali rispetto all’ultimo sondaggio di gradimento del suo predecessore, Shinzo Abe, e contrariamente al suo predecessore, pare essere apprezzato dalle donne più che dagli uomini. A Suga gli elettori giapponesi attribuiscono un carattere degno di fiducia e un’aura di stabilità. Tra le caratteristiche per le quali Abe era preferito a Suga figurano anzitutto le capacità diplomatiche. (segue) (Git)