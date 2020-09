Giappone: il premier neoeletto Suga gode di un tasso di approvazione del 74 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella veste di segretario capo di Gabinetto, Suga ha agito di fatto per quasi otto anni come secondo in comando. Specie negli ultimi anni, il politico ha alimentato la propria immagine tramite quotidiane conferenze stampa istituzionali: tra le più celebri, quella che gli è valsa l’onore di proclamare ufficialmente il nome della nuova era imperiale Reiwa, ad aprile dello scorso anno. La sconfitta all’elezione dell’ex ministro della Difesa Ishiba, popolare soprattutto tra le leve minori del partito, esclude dal voto, spalanca le porte del premierato ad una figura di continuità, che secondo le anticipazioni della stampa e i segnali inviati dallo stesso Suga nelle scorse settimane, lascerà immutato il nucleo delle riforme intraprese da Abe, tentando forse di moderare la politica monetaria iper-espansiva in corso da anni in Giappone. In un certo senso, Suga non può esimersi dall’agire nel solco delle politiche del suo predecessore, proprio perché ne è ritenuto ispiratore e agevolatore dall’opinione pubblica. Sotto questo aspetto, l’Ldp guarda al veterano 71enne come ad una assicurazione di stabilità interna per la principale formazione politica di governo. (segue) (Git)