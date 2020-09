Usa-Giappone: Trump anticipa colloquio con il premier Suga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è congratulato pubblicamente con il ministro neoeletto del Giappone, Yoshihide Suga. “Congratulazioni al primo ministro Yoshihide Suga. La storia della tua vita è grandiosa!”, ha scritto il presidente Usa sul proprio profilo Twitter. “So che farai un lavoro incredibile per il Giappone e per il mondo intero. Non vedo l’ora di poterti parlare”, ha aggiunto Trump. Molti leader globali hanno faticato a mantenere relazioni cordiali con il presidente Usa, ma l’ex premier giapponese, Shinzo Abe, ha edificato con l’inquilino della Casa Bianca una stretta relazione formale. Lo scarso profilo internazionale del nuovo primo ministro costituisce un’incognita, ma nei giorni scorsi il diretto interessato ha tentato di fugare i dubbi legati alla sua scarsa esperienza diplomatica, ricordando di aver assistito alla quasi totalità delle conversazioni telefoniche tra Trump e Abe, nella veste di segretario capo di Gabinetto e portavoce del precedente governo. (segue) (Nys)