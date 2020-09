Usa: Washington sollecita alleati ad aumentare la spesa militare per contenere la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha ribadito mercoledì, 16 settembre, la necessità di edificare un sistema di sicurezza collettiva nella regione dell’Indo-Pacifico, e affermato che gli Usa devono concentrarsi su un piano di cooperazione multilaterale, più che su alleanze bilaterali. Intervenuto ad un seminario online organizzato dal think tank Rand Corporation, il capo della Difesa Usa ha riconosciuto l’importanza di alleanze bilaterali come quelle con Corea del Sud e Giappone, che ha definito un “asset a costo zero per la deterrenza di conflitti con Cina e Russia”. “Ritengo che la nostra robusta rete di alleanze e partenariati sia uno dei nostri più grandi vantaggi, che impongono un costo a paesi come Russia e Cina. Loro non ne hanno quasi nessuna, e noi ne abbiamo molte”, ha detto Esper. “Quando la Cina deve pensare a un potenziale conflitto con gli Stati Uniti, non può pensare solamente agli Stati Uniti. Deve pensare a Stati Uniti, Giappone, Australia, Corea, Singapore e altri” ha detto il segretario. Secondo Esper, però, è tempo che gli Stati Uniti superino il tradizionale sistema delle alleanze bilaterali, e le consolidino in una rete di alleanze collettive multilaterali. (Nys)