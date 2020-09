Farnesina: Sereni partecipa alla riunione del Gruppo di Contatto Internazionale sul Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha partecipato alla riunione virtuale del Gruppo di Contatto Internazionale sul Venezuela, presieduto dall’Alto Rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell. Secondo quanto riporta una nota della Farnesina, il viceministro ha sottolineato nel suo intervento "il pieno impegno dell’Italia a lavorare per una soluzione alla lunga crisi politica ed economica che colpisce il paese e per terminare le sofferenze del popolo venezuelano". Così come altri membri del Gruppo di Contatto, Sereni ha "espresso forte preoccupazione per i risultati del rapporto del team d’inchiesta delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani nel paese", pubblicato ieri. Sereni, si legge nel comunicato, ha detto che "l’Italia sostiene ogni sforzo teso a ridare legittimità al processo elettorale in Venezuela e ha sostenuto la proposta dell’Alto Rappresentante" di sottolineare come il calendario attualmente previsto per le elezioni parlamentari non consenta lo spiegamento di una Missione di osservazione elettorale internazionale e "non consenta che siano garantite condizioni minime di credibilità, trasparenza e inclusività nel processo elettorale". (Com)