- La fabbrica Whirlpool "deve restare a Napoli, lo dico subito e lo dico chiaramente". Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della chiusura della campagna per il 'no' al referendum organizzata a Napoli dal Movimento 5 stelle. "Napoli non molla, noi non la molliamo" ha aggiunto il ministro parlando alla piazza in cui si trovano anche dei lavoratori dell'azienda. (Rin)