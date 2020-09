Venezuela: Borrell, forte appoggio a soluzione politica ma missione Ue solo con novità importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione di osservatori dell'Unione europea alle elezioni parlamentari venezuelane di dicembre, potrà essere dispiegata solo a fronte di "importanti cambiamenti delle condizioni e del calendario" nell'appuntamento elettorale. Lo ha scritto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, al termine della videoconferenza organizzata tra i ministri degli Esteri del Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela. I presenti, ha proseguito Borrell in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, hanno espresso comunque "forte sostegno" a portare avanti negoziati "per una soluzione politica" nel paese caraibico. La nota è stata immediatamente rilanciata sui rispettivi profili twitter tanto dal presidente dell'Assemblea nazionale (An), il leader oppositore, Juan Guaidò, quanto dall'ex candidato alla presidenza, Henrique Capriles, interprete di un tentativo di portare l'opposizione alle urne. Il gruppo, nato per consegnare ai venezuelani la responsabilità di una soluzione "pacifica" alla crisi comprende oltre all'Ue, i governi di otto paesi europei (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito) e di sei latinoamericani (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Uruguay e, ultima arrivata, Argentina). (Vec)