Usa: Trump, contro la sinistra insegneremo il patriottismo nelle scuole

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha descritto l'eredità e la storia dell'America come sotto assedio da parte della sinistra, e ha annunciato i piani per promuovere "l'educazione patriottica" nelle scuole statunitensi. Lo riporta il sito "The Hill". In un discorso pronunciato al National Archives Museum, Trump ha dipinto il tentativo dei liberali di "indottrinare" i bambini e reprimere i valori tradizionali. "Che si tratti della folla in strada o della cultura della cancellazione nella sala del consiglio di amministrazione, l'obiettivo è lo stesso: mettere a tacere il dissenso, spaventarvi per non dire la verità e costringere le persone ad abbandonare i loro valori, il loro retaggio e il loro stesso stile di vita", ha detto Trump. "Siamo qui oggi per dichiarare che non ci sottometteremo mai alla tirannia. Reclameremo la nostra storia, e il nostro Paese, per i cittadini di ogni razza, colore, religione e credo", ha detto. Trump ha annunciato l'intenzione di firmare un nuovo ordine esecutivo che istituisce una commissione nazionale per promuovere "l'educazione patriottica" nelle scuole, che sarà chiamata la "Commissione del 1776". La commissione avrà il compito di celebrare il prossimo 250° anniversario della fondazione del Paese e di incoraggiare gli educatori a "insegnare ai nostri figli il miracolo della storia degli Stati Uniti". Nelle sue osservazioni, Trump ha puntato in particolare sulla "teoria razziale critica", una metodologia che sostiene che il razzismo e la disuguaglianza razziale sono il risultato di strutture di potere sistemiche. Trump l'ha definita "dottrina marxista" e ha detto che insegnarla ai bambini equivale a "una forma di abuso sui bambini nel vero senso della parola".(Nys)