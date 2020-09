Usa: Trump annuncerà pacchetto di aiuti per agricoltori da 13 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà un nuovo ciclo di aiuti agli agricoltori da circa 13 miliardi di dollari ad un raduno della campagna elettorale nel Wisconsin stasera, secondo quanto riportato dai media locali. Trump in aprile ha annunciato un programma di aiuti di 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori statunitensi a far fronte all'impatto del coronavirus, compresi 16 miliardi di dollari in pagamenti diretti ai produttori e acquisti di massa di carne, latticini, verdura e altri prodotti. Non è stato subito chiaro quali agricoltori avrebbero beneficiato del nuovo ciclo di aiuti. (Nys)