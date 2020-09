Coronavirus: Usa, 197.554 morti su 6.664.021 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 197.554 morti per Covid-19 su 6.664.021 contagiati. Lo si apprende dal sito della Johns Hopkins University, l'istituzione più prestigiosa che tiene il conteggio della pandemia nel mondo. Lo riporta l'emittente "Cnn". In una rapida diffusione del contagio, dopo il primo caso di coronavirus registrato negli Usa, lo scorso 21 gennaio, il Paese ha raggiunto 1 milione di casi di Covid-19 il 28 aprile, dopo 99 giorni. In seguito, il 10 giugno sono stati registrati 2 milioni di casi, 3 milioni l'8 luglio, 4 milioni il 23 luglio. A livello globale si contano oltre 942 mila morti su oltre 30 milioni di contagiati.(Nys)