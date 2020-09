Usa: Kudlow, quello energetico il settore più colpito dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto che non c'è stato "nessun settore più danneggiato di quello dell'energia" durante la crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "La pandemia è stata brutale... abbiamo avuto prezzi negativi, roba da pazzi", ha detto Kudlow in apparente riferimento all'industria petrolifera in un simposio del Dipartimento dell'energia sul gas naturale. In aprile, i prezzi del petrolio sono scesi al punto più basso di sempre, ad un certo punto toccando i 37,63 dollari negativi al barile, il livello più basso registrato dal 1983. Il calo del prezzo rifletteva la volontà dei trader dei futures di pagare qualcuno per prendere possesso fisico del petrolio. Da allora i prezzi sono tornati a circa 40 dollari, un punto di pareggio per molte compagnie petrolifere, ma ancora al di sotto dei 50 dollari prima della pandemia. (Nys)