Imprese: TikTok, ByteDance pianifica la quotazione in borsa negli Usa

- La società cinese ByteDance sta pianificando la quotazione negli Stati Uniti di TokTok Global, la nuova azienda che gestirà la popolare applicazione di gestione video se l’offerta di alleanza con Oracle otterrà il via libera del governo degli Stati Uniti. Lo hanno riferito ieri, 17 settembre, fonti a conoscenza della questione citate dal quotidiano “Nikkei”. ByteDance è in corsa per un accordo che plachi i timori della Casa Bianca in merito alla sicurezza nazionale, e scongiuri la messa al bando del social network cinese dagli Stati Uniti. Il mese scorso il presidente Usa ha ordinato a ByteDance di cedere gli asset Usa di TikTok, per timore che quest’ultima violi le informazioni personali di 100 milioni di cittadini statunitensi, condividendole con il governo cinese. Due giorni fa Trump ha ribadito che la sua amministrazione non accetterà un accordo che consenta a ByteDance di mantenere la maggioranza di TikTok. (segue) (Cip)