Imprese: TikTok, ByteDance pianifica la quotazione in borsa negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump dovrebbe prendere una decisione sull'accordo fra TikTok e Oracle entro 36 ore, secondo quanto riferito ieri dall’emittente “Cnbc”. Secondo le fonti citate da “Cnbc”, si profilerebbe un accordo che consentirebbe a ByteDance di mantenere una quota di maggioranza e Oracle di diventare partner di minoranza con l’acquisizione di circa il 20 per cento delle quote della società. Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha affermato nel frattempo che se l'accordo Oracle si limiterà ad un "riconfezionamento" di TikTok, allora non sarà ciò che Trump desiderava. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dallo stesso Trump, Oracle sarebbe "molto vicino" a siglare un accordo per diventare il partner statunitense di TikTok. (segue) (Cip)