Imprese: TikTok, ByteDance pianifica la quotazione in borsa negli Usa (3)

- Mercoledì, 16 settembre, l'emittente televisiva cinese "Cgtn", citando fonti a conoscenza dei fatti, ha diffuso la notizia secondo cui ByteDance avrebbe deciso di collocare il quartier generale globale di TikTok negli Stati Uniti al fine di impedire a Trump di vietare la popolare app video negli Usa, secondo un piano già presentato ai funzionari statunitensi. Secondo il piano ByteDance, la società madre di TikTok rimarrà l'azionista di maggioranza della nuova società con sede negli Stati Uniti e l'azienda tecnologica Oracle sarà un azionista di minoranza. Altri potenziali investitori statunitensi, come il più grande rivenditore al dettaglio del mondo Walmart, che aveva lanciato un'offerta congiunta con Microsoft per rilevare le attività di TikTok negli Usa, possiederebbero una quota di minoranza. Secondo le fonti, terze parti indipendenti fungeranno da amministratori indipendenti della nuova società e ByteDance continuerà a controllare TikTok e i suoi algoritmi di base. Al fine di dissipare le preoccupazioni degli Stati Uniti sulla sicurezza nazionale, i dati delle attività negli Usa di TikTok verranno archiviati negli Stati Uniti e Oracle fungerà da fornitore di servizi dati. "C'è anche un impegno a creare TikTok Global come una società con sede negli Stati Uniti con 20 mila nuovi posti di lavoro", ha spiegato lunedì il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin in un'intervista alla "Cnbc", aggiungendo che Oracle sarà il partner tecnologico di fiducia. (segue) (Cip)