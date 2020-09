Usa: rinviata alla prossima settimana la votazione per depenalizzare la marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico statunitense ha rinviato alla prossima settimana la votazione prevista alla Camera per depenalizzare la marijuana a livello federale a seguito delle preoccupazioni dei moderati riluttanti ad adottare il provvedimento prima di qualsiasi pacchetto di aiuti per il coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". I Democratici centristi hanno espresso la loro preoccupazione di votare la legalizzazione della droga leggera prima che sia completata l'approvazione di un nuovo maxi-piano economico per le imprese e i cittadini. Il presidente della Commissione giudiziaria della Camera, Jerry Nadler, sponsor del progetto di legge, ha suggerito che il voto potrebbe essere rinviato a dopo le elezioni di novembre. (Nys)