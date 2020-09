Usa: Twitter richiederà ad alcuni politici di cambiare password per evitare hackeraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter richiederà ad alcuni candidati politici, funzionari eletti e giornalisti di rafforzare le loro password nel tentativo di evitare ulteriori violazioni di account di alto profilo con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo riporta il sito "Politico". Il cambiamento arriva due mesi dopo un clamoroso attacco in cui degli hacker hanno sfruttato le credenziali dei dipendenti di Twitter per strappare il controllo di decine di account, tra cui quelli dell'ex presidente Barack Obama, del candidato democratico alle presidenziali Joe Biden e del fondatore di Microsoft Bill Gates. I passi annunciati giovedì non avrebbero impedito quell'hackeraggio, ma potrebbero sventare azioni meno sofisticate.(Nys)