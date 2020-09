Usa: il Gran Giurì aggiunge ulteriori capi d'accusa contro i soci di Rudy Giuliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lev Parnas e Igor Fruman, due soci che hanno lavorato con Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e ora avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, per raccogliere informazioni sui rivali politici, sono stati accusati di ulteriori reati. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Audrey Strauss, il procuratore generale ad interim del Distretto Sud di New York, ha scritto in una lettera al giudice distrettuale J. Paul Oetken che un gran giurì ha presentato un atto d'accusa giovedì, accusando Parnas e Fruman di "aver sollecitato un cittadino straniero a fare donazioni e contributi in relazione alle elezioni federali e statali", nonché di "aver favorito l'effettuazione di donazioni e contributi da parte di un cittadino straniero in relazione alle elezioni federali e statali". Le nuove accuse si aggiungono a quelle presentate nell'ottobre 2019, in cui gli uomini, insieme ad altri due associati, sono stati accusati di aver cospirato per violare il divieto delle donazioni e dei contributi politici da parte di cittadini stranieri. In precedenza, Parnas e Fruman sono stati anche accusati di "cospirazione a nome di altri per aver contribuito alle elezioni federali e di aver rilasciato dichiarazioni false e falsificato documenti per ostacolare l'amministrazione di una questione di competenza della Commissione elettorale federale". Oetken ha annunciato le nuove accuse giovedì in un comunicato stampa, e ha detto che il processo è attualmente previsto per il 1° febbraio 2021. (Nys)