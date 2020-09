Usa: Corte Suprema della Pennsylvania estende termini per voto via posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Pennsylvania ha esteso i termini per le votazioni per corrispondenza a diversi giorni dopo le elezioni presidenziali, una decisione che potrebbe vedere contate migliaia di schede in più. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La legge in vigore dice che le schede per corrispondenza devono pervenire entro le 20.00 del giorno delle elezioni per essere contate. La decisione del tribunale sposta tale termine alle 17 del venerdì 6 novembre successivo. Secondo "The Hill", ogni scheda ricevuta "dopo il giorno delle elezioni deve recare il timbro postale del 3 novembre o non avere alcuna prova che sia stata inviata dopo". La decisione attirerà probabilmente le critiche dei repubblicani che hanno sostenuto che i voti devono pervenire entro il giorno delle elezioni, scrive "The Hill". Il tribunale ha permesso alle contee di utilizzare i cosiddetti "drop box" per la consegna personale delle schede - un metodo che il presidente Trump ha spesso attaccato. (Nys)