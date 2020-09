Usa: il 17 novembre uscirà il libro di memorie di Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il libro di memorie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, saranno pubblicate in due volumi - con un volume di 768 pagine, il primo volume, "A Promised Land", previsto per il 17 novembre e tradotto in 25 lingue. Lo riporta il sito "Axios". Obama ha già scritto due bestseller, "Dreams from My Father" e "The Audacity of Hope". Il memoir della moglie Michelle, "Becoming", è stato il libro più venduto negli Stati Uniti nel 2018, ed è rimasto nella lista dei bestseller del "New York Times". per oltre un anno. Nelle sue memorie, si legge in una nota dell'editore, Obama "porterà i lettori all'interno dello Studio Ovale e della Situation room della Casa Bianca, e a Mosca, Il Cairo, Pechino, e oltre", dice l'editore. L'edizione cartacea, che comprende due inserti fotografici di 16 pagine, è in vendita a 45 dollari. L'edizione digitale costerà 17,99 dollari. (Nys)