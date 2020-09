Bielorussia: Lukashenko, rafforzare i confini con Lituania, Polonia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito bielorusso deve rafforzare la presenza militare ai confini con Lituania, Polonia e Ucraina. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko durante un forum dedicato alle donne in corso all’Arena di Minsk. "Siamo costretti a ritirare le truppe dalle strade, come ho già detto, e metà dell'esercito dovrebbe essere impegnato a presidiare il confine occidentale, principalmente con Lituania e Polonia", ha detto Lukashenko. "Siamo costretti a rafforzare i confini, e con grande dispiacere, anche con la nostra fraterna Ucraina", ha aggiunto Lukashenko. "In questi giorni sono stato costretto, insieme al presidente russo (Vladimir Putin) e al ministro della Difesa, a costruire una difesa comune dell’Unione statale e abbiamo intensificato le esercitazioni militari a che si stanno svolgendo oggi nell’area occidentale del nostro paese. Abbiamo deciso di tenere queste manovre in relazione alla situazione in due fasi, e la seconda, come ho chiesto che venisse annunciato su Telegram, sarà dedicata a voi, le nostre donne", ha detto Lukashenko. (Rum)