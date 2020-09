Venezuela: Argentina a favore partecipazione partecipazione opposizione a elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, ritiene che le prossime elezioni parlamentari di dicembre in Venezuela rappresentano "un momento molto importante" e ha valutato come un "fatto positivo" che un settore dell'opposizione abbia deciso di parteciparvi. Lo ha affermato oggi attraverso un comunicato emesso al termine della videoconferenza organizzata tra i ministri degli Esteri del Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela. "Attribuiamo una grande importanza al fatto che la gente vada a votare, dopo le elezioni sarà difficile dire ai cittadini che il loro voto non vale, che è quello che alcune organizzazioni e alcuni paesi pensano", ha detto Solà, alla sua prima partecipazione ad una riunione dell'istanza nata per consegnare ai venezuelani la responsabilità di una soluzione "pacifica" all'attuale crisi politica e sociale. L'Argentina ha aderito al Gruppo di contatto solo lo scorso agosto unendosi in questo modo all'Unione Europea, e ai governi di otto paesi europei (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito) e di sei latinoamericani (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Uruguay). (segue) (Bua)