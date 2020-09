Usa: presidenziali, Facebook limiterà dibattito politico interno all'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha intenzione di frenare il dibattito interno all'azienda sui temi politici e sociali più divisivi. Lo ha detto l'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, dopo una serie di controversie e critiche che hanno alimentato la discordia tra i membri del personale. Lo riporta il "Wall Street Journal". Le linee-guida comprenderanno la definizione di quali parti della piattaforma di messaggistica interna dell'azienda sono accettabili per tali discussioni, e un'attenta moderazione delle discussioni quando si verificano, ha detto il signor Zuckerberg ai dipendenti durante una riunione aziendale, secondo un portavoce. I dipendenti non dovrebbero affrontare questioni sociali nel loro lavoro quotidiano, a meno che non lo desiderino, ha detto l'amministratore delegato. I dettagli specifici della nuova politica sono ancora in fase di decisione, con ulteriori informazioni che verranno la prossima settimana, ma Zuckerberg ha detto che Facebook ha in programma di "esplorare modi per preservare la nostra cultura di apertura e di dibattito intorno". (Nys)