Usa: Warren e Schumer presentano piano per cancellare 50 mila dollari di debito degli studenti

- La senatrice democratica Elizabeth Warren e il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, hanno introdotto un piano per chiedere al prossimo presidente degli Stati Uniti di cancellare fino a 50 mila dollari di debito per ciascun studente nel 2021. Ne parla il sito "The Hill". "L'ampia cancellazione del debito per prestiti agli studenti migliorerà la vita di decine di milioni di persone, darà una spinta alla nostra economia durante questa pandemia e oltre e contribuirà anche a colmare il divario di ricchezza razziale", ha detto Warren in una teleconferenza con i giornalisti. "La nostra risoluzione delinea un piano audace per il presidente di usare l'autorità esistente in base alla legge per cancellare fino a 50 mila dollari di debito per prestiti agli studenti per tutti i mutuatari con prestiti federali", ha detto. Warren ha sostenuto che il debito studentesco grava in modo sproporzionato sugli studenti afroamericani e latinoamericani, specialmente le donne. Ha sottolineato che i mutuatari afroamericani spesso hanno un debito maggiore sul debito degli studenti 12 anni dopo la laurea rispetto a quanto originariamente preso in prestito.(Nys)