Usa: incendi, per il governatore dello Stato di Washington sono un cataclisma

- Il governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, ha descritto gli incendi che hanno devastato la costa occidentale degli Stati Uniti come "un cataclisma" in un'intervista col sito "Axios" e ha detto che il cambiamento climatico ha peggiorato il problema. "Quello che stiamo vivendo a Washington sono profondi cambiamenti, in particolare nei nostri prati e nei nostri cespugli di salvia. Il clima è incredibilmente secco, molto caldo, e di conseguenza si sono venute a creare condizioni esplosive", ha detto. "Dobbiamo ridurre questo cambiamento climatico, che è in ultima analisi la situazione cataclismica che dobbiamo affrontare nello Stato di Washington". Questa estate gli incendi hanno distrutto milioni di acri in tutta la California e l'Oregon, e più di 800.000 acri nello stato di Washington. (Nys)