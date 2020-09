Bosnia: presidenza tripartita, due voti su tre a favore del riconoscimento del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la votazione della presidenza tripartita bosniaca sull'ipotesi di un riconoscimento del Kosovo da parte della Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, due esponenti su tre che compongono la presidenza hanno votato a favore del riconoscimento del Kosovo. Il voto contrario è stato espresso dall'esponente serbo della presidenza, Milorad Dodik, mentre i voti a favore sono stati espressi dal croato Zeljko Komsic e dal musulmano Sefik Dzaferovic. "Dodik non ha accettato la proposta di riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Abbiamo espresso due voti a favore e uno contrario, e questo sarà un argomento di dibattito nelle prossime settimane", ha dichiarato Komsic ai giornalisti al termine della seduta. La decisione odierna sul riconoscimento del Kosovo, ha ancora precisato Komsic, non è definitiva e vedrà un secondo turno di votazioni nella prossima seduta. (Seb)