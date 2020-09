Bosnia: presidenza, due voti contrari per il trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invierò la richiesta alla presidenza (bosniaca) perché evidentemente è un punto di grande interesse per gli Stati Uniti. Pensate, come unica richiesta (da parte di Washington) sulla questione (dei rapporti) Belgrado-Pristina vi è l'ambasciata (serba) a Gerusalemme. E perché dunque non dovremmo farlo anche noi?", ha detto Dodik lo scorso 7 settembre in riferimento all'accordo sulle relazioni economiche raggiunto fra Belgrado e Pristina a Washington in un incontro tenuto alla Casa Bianca. Fra i punti dell'accordo vi era anche il trasferimento dell'ambasciata serba in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Sebbene Tel Aviv sia il centro amministrativo del paese, lo Stato di Israele considera Gerusalemme la capitale e tale posizione è stata fortemente sostenuta dagli Stati Uniti con la decisione nel 2017 di spostare l'ambasciata Usa in quella città. I leader di Serbia e Kosovo hanno firmato il 4 settembre alla Casa Bianca un accordo per la normalizzazione dei rapporti nell'ambito della cooperazione economica, secondo quanto annunciato dallo stesso presidente Usa Donald Trump. Successivamente l'inviato speciale Usa per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell, ha commentato quanto dichiarato dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo cui la delegazione serba avrebbe firmato un impegno solo con gli Stati Uniti per la cooperazione con Pristina ma senza riconoscerne la sovranità. (segue) (Seb)