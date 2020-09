Kosovo-Serbia: portavoce Ue, Pristina trovi un modo per creare Associazione comuni serbi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Kosovo rispetterà l'accordo con la Serbia sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba", ha detto la scorsa settimana il primo ministro kosovaro Hoti. "Le due questioni principali sono state aperte durante l'ultimo round di discussioni a Bruxelles: la questione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba e i reclami finanziari tra i due paesi", ha osservato Hoti. Secondo il premier kosovaro, Pristina ha firmato nel 2015 l'accordo sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo e "in nessuno modo stiamo cercando di evitare questa intesa; noi la rispetteremo in pieno, ma abbiamo concordato di lavorare insieme per raggiungere un accordo vincolante con la Serbia, in cui l'Associazione e altre questioni siano incluse". Hoti ha inoltre sottolineato l'importanza di arrivare ad un accordo sulla liberalizzazione dei visti con l'Unione europea. "Abbiamo la popolazione più giovane in Europa, ma i giovani kosovari non sono in gradi di venire in Europa", ha dichiarato. (segue) (Kop)