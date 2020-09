© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini partecipa alla cerimonia di inaugurazione della residenza per persone con disabilità della “Fondazione Oltre” a Carugate. Dopo il taglio del nastro, l'assessore interviene alla Tavola rotonda dal titolo “Una promessa mantenuta”, con interviste e testimonianze.Fondazione Oltre, via Pasubio, Carugate/MI (ore 20.30)Auditorium BCC Milano, via San Giovanni Bosco, 12 Carugate (ore 21.15)VARIEGiornata di mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil “Ripartire dal lavoro”. La giornata sarà conclusa dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Nel corso della mattinata si alterneranno le relazioni di Elena Lattuada, segretaria generale Cgil Lombardia, e di Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e Lombardia.Piazza Duomo (ore 9.30)La Pro Sesto, squadra di calcio professionistica di Sesto San Giovanni, insieme al sindaco Roberto Di Stefano, consegnano confezioni di gel igienizzante ai bambini di prima elementare della scuola elementare 'Oriani' di Sesto San Giovanni Per la società sestese sono presenti il vicepresidente Amedeo Mangili e l'allenatore Francesco Parravicini.Scuola elementare “Oriani” , via Monte San Michele, 43 di Sesto San Giovanni (ore 10.00)Convegno su "Obiettivo parità nella nuova governance dello sport. Situazione attuale e prospettive future", con delegato Coni Claudia Giordani, presidente Cus Alessandro Catelli, l'assessore allo sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi Evelina Cristillin e altri.Auditorium U 12 “G. Martinotti, via Vizzola, 5 (ore 11.00)Webinar “Fatturato, redditività, investimenti: come è andato il primo semestre 2020 per le utilities?” Con interventi di Luca Matrone e Chiara Pasotti (Intesa Sanpaolo), Marta Bucci (Anigas), Agostino Re Rebaudengo (Elettricità Futura), Giordano Colarullo (Utilitalia)http://www.agici.it/webinar/18-09-2020.php (ore 11.30 - 13.00)Il Colonnello Luca de Marchis Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano saluta la stampa prima di lasciare l'incarico.Comando provinciale dei Carabinieri, Via della Mosova, 19 (ore 12.00)Inaugurazione della Milano Arch Week con il presidente della Triennale Stefano Boeri, il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta e altri.Patio del Politecnico di Milano, Edificio 11, via Amperè (ore 17:00)Manifestazione per il no al referendum 'Fermiamo il populismo. La democrazia non si taglia' con Carlo Calenda, Emma Bonino, Carlo Cottarelli, Matteo Richetti, Marco Bentivogli, Giorgio Gori, Deborah Bergamini, Tommaso Nannicini e altri.Piazza Sempione, (ore 18.00)Dibattito sulla sanità dal titolo "La legge regionale 23 ha fallito: il modello Lombardia deve cambiare", con il il Presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni, la responsabile del Dipartimento Salute Piera Landoni, il sindaco di Cesano Boscone Simone Negri, la consigliera regionale Carmela Rozza, la sindaca di Settimo Milanese Sara Santagostino, il Presidente del Municipio 8 Simone Zambelli.Pagina del PD Milano Metropolitana (ore 18.30)Inaugurazione del progetto abitativo promosso dalla “Fondazione Oltre” per l' inclusione abitativa per il “dopo di noi” partecipato da tutta la comunità. La residenza è destinata ad ospitare fino a un massimo di 15 persone con disabilità, all’interno di un percorso di progressiva autonomia. A tagliare il nastro sarà Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano. Intervengono anche: Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo; Luca Maggioni, Sindaco di Carugate; Giuseppe Maino, Presidente della BCC Milano, l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini. A seguire Tavola rotonda dal titolo “Una promessa mantenuta”, con interviste e testimonianze.Fondazione Oltre, via Pasubio, Carugate (ore 20.30)Auditorium BCC Milano, via San Giovanni Bosco, 12 Carugate (ore 21.15) (Rem)