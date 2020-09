Referendum: Di Maio, con il "si" iniziamo il processo di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’eventuale vittoria del "si" al referendum per il taglio di parlamentari “iniziamo un processo di riforma, obblighiamo il parlamento a fare la legge elettorale e a discutere del bicameralismo perfetto”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a porta”. “Se vince il no resta tutto com'è, anche la legge elettorale. Se tagliamo i parlamentari avremo anche la possibilità di accelerare il processo della legge elettorale, che è in discussione alla Camera”, afferma ancora Di Maio. “Qui non c’è trucco: se si vota si, si tagliano parlamentari; se vince il no rimane tutto com'è", conclude. (Res)