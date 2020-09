Omicidio Willy: Di Maio, controlli a 360 gradi ma no attacchi politici al reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ “triste” e “inaccettabile” la notizia che la famiglia dei fratelli Bianchi, gli assassini di Willy Monteiro Duarte, percepisse il reddito di cittadinanza, ma è sbagliato sferrare “attacchi politici” contro lo strumento assistenziale. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a porta”. Il titolare della Farnesina ha precisato che “le famiglie degli assassini, non gli assassini” percepissero il reddito di cittadinanza. “I controlli si devono intensificare”, ha spiegato il ministro degli Esteri, ma non solo per il reddito di cittadinanza. “Dichiaravano nulla al fisco, bisogna fare un controllo a tappeto”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. “Vedo sempre campagne diffamatorie sul reddito di cittadinanza perché alcuni ne abusano ma con questo ragionamento dovremmo abolire tutti gli strumenti assistenziali italiani. Io dico, aumentiamo i controlli ma non trattiamo chi percepisce il reddito di cittadinanza come un criminale”, ha concluso. (Asc)