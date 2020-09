Libia: Di Maio, lavoriamo per riportare a casa i pescatori fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando alla liberazione dei pescatori italiani fermati a Bengasi senza “accettare ricatti” e mantenendo al tempo stesso un “basso profilo”, perché “aumentare la tensione con le parole indebolisce qualsiasi dialogo con la parte libica”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a porta. “Stiamo sentendo diversi paesi e attori internazionali che hanno in influenza su quelle parti”, ha detto Di Maio, citando i colleghi di Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia, rispettivamente Abdullah bin Zayed al Nahyan, Sergej Lavrov e Jean-Yves Le Drian. “Non accettiamo ricatti”, ha detto ancora il titolare della Farnesina, in riferimento alla presunta richiesta di “scambio” dei 18 marittimi (dieci italiani, otto di altre nazionalità) con quattro calciatori libici condannati per traffico di esseri umani. “Lavoriamo senza dare tempistiche per riuscire a riportarli a casa (i pescatori, ndr) il prima possibile”, ha concluso Di Maio. (Asc)