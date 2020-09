Sardegna: cordoglio Solinas per morte giovane volontario Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande commozione e tristezza ho appreso dell'incidente che è costato la vita ad un giovanissimo volontario della Protezione civile di Pabillonis, mentre si recava a spegnere un incendio". Profondo cordoglio viene espresso dal presidente della Regione, Christian Solinas, in merito alla vicenda che ha coinvolto il giovane volontario, mancato "durante il suo generoso servizio: uno dei tanti volontari che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e rischiano la propria vita, con dedizione e professionalità, per la comunità e il territorio". La Regione Sardegna, "grata per la loro indispensabile e preziosa azione, piange Alessandro Diana e rivolge un fervido augurio alla collega volontaria, rimasta ferita", ha aggiunto. Al cordoglio del presidente Solinas si unisce l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, e il direttore generale della Protezione civile, Antonio Belloi. (Com)