Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Virginia Raggi, sindaco di Roma, interviene alla cerimonia commemorativa in ricordo delle Paralimpiadi di Roma 1960. Partecipa l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia.Stadio Paolo Rosi, via dei Campi Sportivi (ore 11)VARIE- Giornata di mobilitazione nazionale unitaria promossa da Cgil Cisl Uil Lazio "Ripartire dal lavoro".Roma, piazza del Popolo (ore 10:30)- Presentazione della stagione 2020-2021 dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.Roma, Auditorium Parco della musica (ore 13:15) (Rer)