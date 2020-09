Roma: colonnello Michele Roberti nuovo comandante reparto operativo carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Michele Roberti è il nuovo comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Roma. Nato a Manfredonia (FG) 46 anni fa, il colonnello Roberti arriva da Macerata, dove ha retto per 3 anni il Comando provinciale. Proveniente dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, ha frequentato anche la Scuola militare Nunziatella di Napoli. Nel corso della sua carriera ha diversificato il suo impiego a partire dalla linea territoriale, dove, oltre al Comando provinciale di Macerata, ha retto, da tenente, il Nucleo operativo e radiomobile di Nola e, successivamente alla promozione a capitano, le compagnie di Maddaloni e Tuscania. Promosso ufficiale superiore, dopo aver svolto un breve periodo come comandante di sezione alla Scuola ufficiali di Roma, ha lavorato per 5 anni presso l’Ufficio stampa del Comando generale. Successivamente ha comandato per 2 anni il IV battaglione Veneto a Mestre. Nel corso di questi anni ha avuto modo di partecipare, da luglio 2002 a febbraio 2003, alla missione sotto egida Nato “Kfor” in Kosovo e da novembre 2004 ad aprile 2005, alla missione “Antica Babilonia” in Iraq. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e il diploma di laurea di I livello in “Scienze della sicurezza” presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, dove ha poi ottenuto anche il diploma di laurea specialistica in “Scienze della sicurezza interna ed esterna”. (Rer)