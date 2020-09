Comunali: Di Maio, nel 2021 traslare coalizione governo in grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, quando ci saranno le elezioni nelle grandi città "bisognerà spendere i soldi del Recovery found" e dunque "serve traslare la coalizione di governo a livello dei cittadini", anche perché "è importante che questi abbiano degli amministratori con sinergia d’intenti con il governo". Questo uno dei passaggi dell'intervista del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda su Rai1, ha però ammesso che "su alcuni territori ci sono alleanze impossibili: i nostri sono stati all'opposizione per tanti anni e non c’è connessione di vedute”. Situazione complessa, ad esempio, a Roma dove il Movimento ha candidato Virginia Raggi, ma per il Partito democratico non se ne parla. “Che la strada sia difficile - ha sottolineato Di Maio - è normale. Il Pd e il Movimento 5 stelle sono stati contrapposti per dieci anni”, ha aggiunto, sottolineando tuttavia come l’alleanza tra i due partiti abbia portato al “governo Conte 2 che ha costruito il negoziato sul Recovery fund e gestito l’emergenza”. A detta del titolare della Farnesina, bisogna “cominciare subito a ragionare sul 2021 questo fa parte del futuro del movimento". (Rin)