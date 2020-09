Terrorismo: capo antiterrorismo Usa, Hezbollah ha trafficato esplosivi anche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo sciita libanese Hezbollah ha trafficato esplosivi, tra cui nitrato di ammonio, in Europa (Italia inclusa), dove dispone di una rete di depositi. Lo ha detto l’ambasciatore Nathan Sales, capo dell’antiterrorismo al dipartimento di Stato americano in un briefing telefonico con la stampa. “Dal 2012 Hezbollah ha stabilito depositi di nitrato di ammonio in Europa trasportando kit di primo soccorso contenenti la sostanza. Oggi posso rivelare che questi depositi sono stati spostati attraverso il Belgio verso Francia, Grecia, Italia Spagna e Svizzera”, ha detto il diplomatico. “Posso anche rivelare che depositi significativi di nitrato di ammonio sono stati scoperti e distrutti in Francia, Grecia e Italia”. Nel 2018, ha aggiunto, “si sospettava ancora la presenza di depositi di nitrato di ammonio in Europa, forse in Grecia, Italia e Spagna (…). Non è quello che ti aspetteresti da un’organizzazione politica, ma è esattamente quello che ti aspetteresti da un gruppo terroristico”, ha detto Sales. Il nitrato di ammonio è la sostanza che lo scorso 4 agosto a provocato l’esplosione del porto di Beirut, che ha devastato la città libanese. (Nys)