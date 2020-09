Governo: Di Maio, rimpasto non è sostenibile nella crisi in cui siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rimpasto di governo “non è sostenibile” data l’attuale crisi economica dovuta alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a porta”, rispondendo a una domanda su un eventuale cambio degli effettivi di governo dopo le elezioni regionali che si terranno nel fine settimana. “Vediamo prima i risultati, poi parliamo degli effetti. I cittadini non sono affascinati dall’idea di un rimpasto, che significa cambiare figure all’interno del governo” per la terza volta in due anni e mezzo, ha spiegato il titolare della Farnesina. “Questo non è sostenibile per la crisi in cui siamo. I cittadini non chiedono un rimpasto ma lavoro e sostegno alle imprese”, ha concluso Di Maio. (Asc)